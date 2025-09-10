Brasilien enttäuscht, Argentinien verliert – Bolivien überrascht mit Play-off-Einzug

Bolivien jubelt: Mit einem 1:0 gegen Brasilien sicherte sich das Team in El Alto den Play-off-Platz für die WM 2026. Venezuela scheiterte spektakulär, Argentinien verlor zum Abschluss.

Bolivien nutzte seine Höhenvorteile in El Alto und besiegte Brasilien 1:0. Miguel Terceros traf im letzten Spiel der Qualifikation und sicherte Rang sieben. Venezuela fiel trotz 3:6 gegen Kolumbien zurück.

Suarez zerstört Venezuelas Traum

Luis Suarez von Sporting Lissabon erzielte vier Tore für Kolumbien. Venezuela führte zweimal, brach aber komplett ein. Bolivien darf im März in Mexiko um eines der letzten WM-Tickets spielen. Letzte Teilnahme: 1994 in den USA.

Brasilien schwächelt, Argentinien verliert

Brasilien muss sich mit Platz fünf zufriedengeben und bleibt hinter Paraguay. Argentinien verlor ohne Messi 0:1 gegen Ecuador, blieb aber Gruppensieger vor Kolumbien und Uruguay. Peru und Chile scheiterten ebenfalls.

Südamerika mit fünf Fixplätzen

Direkt qualifiziert sind Argentinien, Ecuador, Kolumbien, Uruguay und Paraguay. Brasilien bleibt im Rennen. Bolivien kämpft im Play-off. Für Venezuela, Peru und Chile ist der Traum vorbei.