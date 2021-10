Deutsche träumen schon vom WM-Titel

Nach der vorzeitigen Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nimmt Deutschland wieder Großes ins Visier.

Bundestrainer Hansi Flick erinnerte am Montagabend nach dem 4:0 in Nordmazedonien nicht ohne Stolz, dass der Ex-Weltmeister als erste Mannschaft das Ticket für Katar gebucht habe. Dort sollen die Deutschen in knapp 14 Monaten mehr als nur mitspielen.

"Von der Qualität unserer Spieler, wenn man mal anschaut, wo sie spielen, muss man einfach sagen, haben sie auch die Qualität, gegen Italien, Spanien, Frankreich, Belgien zu bestehen. Ich bin da sehr zuversichtlich", stellte Flick in Skopje fest. "Wir müssen uns entwickeln bis zur WM", sagte der mit fünf Siegen bei einem Torverhältnis von 18:1 gestartete Nachfolger von Joachim Löw. "Wie weit wir dann sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, mit dieser Mentalität ist einiges machbar."

Nur mit Titeln zufrieden

Mann des Abends war Timo Werner, der mit zwei Toren (70., 73.) eine Antwort auf die teilweise harsche Kritik an ihm als Stürmer nach dem 2:1 gegen Rumänien gab. Kai Havertz (50.) hatte erst nach der Pause das 1:0 für den Favoriten erzielt. Auch der Chelsea-Profi merkte mit Blick auf die WM selbstbewusst an: "Wenn man für Deutschland spielt, ist das Ziel immer, Titel zu gewinnen."

Youngster Jamal Musiala (83.) rundete mit seinem ersten Länderspieltor den Sieg ab und ist nun der zweitjüngste Torschütze im DFB-Trikot. Musiala traf im Alter von 18 Jahren und 227 Tagen. Jünger war nur Marius Hiller vor mehr als einem Jahrhundert (im April 1910) im Alter von 17 Jahren und 241 Tagen.

Deutschlands abschließenden Quali-Partien im November gegen Liechtenstein und in Armenien können schon der WM-Vorbereitung zugeordnet werden. Zu einer realistischen Einordnung des Geleisteten rief vorab DFB-Direktor Oliver Bierhoff auf. "Das Ergebnis braucht man in der Gruppe auch nicht überzubewerten", sagte er angesichts der international nicht erstklassigen Gegner. Beim 2:1 gegen Rumänien hatte sich Deutschland zuletzt geplagt.

WM-Gruppenauslosung im Frühjahr

Die WM-Gruppen werden nach dem Play-off im kommenden Frühjahr ausgelost. Der vierfache Weltmeister wird dann nach derzeitigem Stand wohl nicht im Topf der acht besten Teams gesetzt sein. Die FIFA soll planen, die Weltrangliste wieder als wesentliches Kriterium heranzuziehen. Neben Gastgeber Katar landen die bestplatzierten sieben Teams im ersten Topf. Das sind derzeit Belgien, Brasilien, England, Frankreich, Italien, Argentinien und Portugal. Die Endrunde findet vom 21. November bis 18. Dezember 2022 statt.