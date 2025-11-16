Deutschland arbeitet im Finalspiel an Burger-Party

Am Montag möchte Deutschland im Finalspiel um den ersten Platz der WM-Quali-Gruppe A gegen die Slowakei (20.45 Uhr, live bei Puls4 ) in Leipzig seine eigene Burger-Party feiern - ganz im Stile von Erling Haaland.

Nachdem Norwegen die WM-Teilnahme praktisch fixiert hat, spendierte Superstar Erling Haaland seinem Team 70 Cheeseburger - der Lieferant staunte nicht schlecht. Nun möchte die DFB-Auswahl natürlich nachziehen, ob mit Burgern oder nicht.

»Woltemessi« soll das DFB zum Sieg führen

Um direkt zur WM in Nordamerika fahren zu können, braucht die Slowakei unter Francesco Calzona einen Sieg in Leipzig. Aufgrund der besseren Tordifferenz ist Deutschland bei einem Remis Gruppensieger. Ein voller Erfolg gelang der Slowakei 2016 in Deutschland (3:1) und auch beim Hinspiel der WM-Quali (2:0). „Warum nicht versuchen, ein kleines Wunder zu vollbringen und die Deutschen bei ihnen zu überraschen?“, so Flügelspieler Lukas Haraslin.

Joshua Kimmich und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck könnten aufs Feld zurückkehren, was Deutschland "schon gut zu Gesicht stehen" würde, wie es Nagelsmann formuliert. Beim DFB-Kapitän ist man aber "skeptisch". So oder so, vor dem Tor muss es wohl ohnehin wieder Nick Woltemade richten, wie schon mit seinem Doppelpack gegen Luxemburg.

© getty

Wer kann sich noch direkt qualifizieren?

Zwei weitere Gruppen gestalten sich am letzten Spieltag spannend. Dänemark und Schottland (Di., 20.45 Uhr) duellieren sich in den Highlands direkt um den ersten Platz. Nur bei einem Heimsieg können die Bravehearts noch vorbeiziehen.

Nordmazedonien und Wales (Di., 20.45 Uhr) treffen sich ebenfalls auf der Insel, der Sieger kann Belgien überholen, die aber zeitgleich im Heimspiel gegen die punktelosen Liechtensteiner (Di., 20.45 Uhr) antreten.

Die großen Unterschiede in der Tordifferenz zur Schweiz verhindern für Franco Fodas Kosovo im direkten Duell wohl mehr als den bereits fixierten Playoff-Platz. Dasselbe Spiel gilt auch in den Gruppen E (Spanien & Türkei), G (Niederlande & Polen) und I (Norwegen & Italien).