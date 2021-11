Diese Gegner warten jetzt im WM-Play-off

Das Feld der möglichen Gegner von Österreichs Fußball-Nationalmannschaft im Play-off um einen WM-Startplatz ist nun fixiert.

Neben Portugal, Schottland, Italien und Russland befinden sich auch Schweden und Wales unter den sechs gesetzten Teams. Österreich ist vor der Auslosung am 26. November in Zürich wie die Türkei, Polen, Nordmazedonien, Ukraine und Tschechien ungesetzt.



Die zehn Gruppenzweiten und die zwei besten nicht qualifizierten Gruppensieger der Nations League spielen um die letzten drei europäischen WM-Startplätze. Die Halbfinalspiele - die Gesetzten dürfen mit Heimvorteil gegen einen Ungesetzten antreten - finden am 24. und 25. März statt. Die Finalspiele am 28. und 29. März.