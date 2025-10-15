Diese Nationen können sich noch für die WM 2026 qualifizieren

Die Qualifikation für die WM 2026 geht jetzt in die heiße Phase. Jetzt geht es um die letzten 20 Tickets.

Österreich konnte sein WM-Ticket noch nicht sichern, wie viele andere in Europa nicht. Doch welche Mannschaften können sich noch Hoffnung auf eine WM-Teilnahme machen?

Fix dabei sind derzeit USA, Kanada, Mexiko (alle Gastgeber), Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde (Debütant), Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien, Australien, Iran, Japan, Jordanien (Debütant), Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan (Debütant), Argentinien (Titelverteidiger), Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay, Neuseeland und England.

Heißer November in Europa

In Europa konnte sich bisher nur England das Ticket für die WM sichern. Portugal spielte gegen Ungarn nur 2:2 Unentschieden, wodurch sie den vorzeitigen Gruppensieg nicht sichern konnten. Frankreich, Spanien, Schweiz und Kroatien haben eine sehr gute Ausgangslage für die kommende Länderspielphase.

Das ÖFB-Team hat mit der Niederlage gegen Rumänien seine Gruppe wieder spannend gemacht. In der Gruppe G haben die Niederländer den Vorteil vor Polen und Finnland. Die Gruppe I führt Norwegen mit Super-Torjäger Erling Haaland vor Italien an. Zwischen diesen beiden Mannschaften wird das WM-Ticket ausgespielt. Ebenfalls wird in der Gruppe C die fixe Teilnahme zwischen zwei Mannschaften, Dänemark und Schottland, ausgespielt.

Offen bleiben Deutschland- und Belgien-Gruppen. In der Gruppe A kämpfen Deutschland, Slowakei und Nordirland um das Ticket. Der erste Platz in der Gruppe J wird zwischen Belgien, Nordmazedonien und Wales ausgespielt.

Aufstand der Kleinen in Nord- und Mittelamerika

Da die drei Favoriten, USA, Mexiko und Kanada, schon fix bei der WM dabei sind, haben jetzt einige kleinere Mannschaften eine Chance auf eine WM-Teilnahme. In der Gruppe 1 können Suriname, Panama und Guatemala von einer WM-Teilnahme träumen.

Guatemala feiert den wichtigen Sieg gegen El Salvador. © Marvin RECINOS / AFP

Die Gruppe 2 wird zwischen Jamaika, Trinidad und Tobago und Curaçao entschieden. Curaçao könnte bei einer Teilnahme das kleinste Land nach Fläche und Einwohnern bei einer Weltmeisterschaft jemals werden.

In der dritten Gruppe sind Honduras und Costa Rica die Favoriten. Haiti hat noch Outsider-Chancen.

Weg über die Play-Offs

Im November werden auch die Play-Off-Teilnehmer ermittelt. Europa hat als einziger ein eigenes Play-Off. Die anderen Kontinente treten im März 2026 gegeneinander in ein interkontinentalen Play-Off an. Dafür werden im kommenden Monat in Afrika, Asien und Nord- und Mittelamerika die Teilnehmerplätze vergeben. Fix dabei sind aktuell Neukaledonien und Bolivien.