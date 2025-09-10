Dieser Mini-Inselstaat ist fast sicher bei der WM

Die Mega-Sensation ist fast schon perfekt.

Während Österreich mit dem Auswärtssieg gegen Bosnien einen wichtigen Schritt Richtung Weltmeisterschaft machte, stehen 18 WM-Teilnehmer bereits fix fest. Mit den Kapverdischen Inseln kann auch ein krasser Außenseiter fast schon sein Quartier in Nordamerika buchen.

Der kleine Inselstaat mit rund 400.000 Einwohnern besiegte am Dienstag Kamerun mit 1:0 und hat damit nun bei noch zwei ausstehenden Spielen vier Punkte Vorsprung auf die „unzähmbaren Löwen“.

Damit reicht Kap Verde nun ein Sieg aus den beiden Spielen gegen Libyen (auswärts) und Eswatini (daheim), um die historische Qualifikation zu fixieren. Bei der WM 2026 nehmen erstmals gleich 9 afrikanische Teams teil.