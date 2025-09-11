Kameruns Torhüter schiebt Fan weg und wird mit Flasche beworfen

Der Manchester-United-Keeper Andre Onana geriet nach der 0:1-Pleite mit Kamerun gegen die Kapverden in die Schlagzeilen. Ein Video zeigt, wie er einen Fan wegstößt und kurz darauf mit einer Flasche beworfen wird.

Andre Onana, Torhüter von Manchester United erlebte nach Kameruns 0:1-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen die Kapverden einen heiklen Moment. Auf Bildern war zu sehen, wie der 29-Jährige beim Verlassen des Spielfelds einen Fan wegschubste. Laut Angaben aus seinem Umfeld geschah dies aus Sicherheitsgründen.

Kritik nach Fehler beim Gegentor

Der Keeper stand schon zuvor im Fokus. Onana kassierte bei der Niederlage ein unglückliches Gegentor, das ihm von Fans und Medien als Fehler ausgelegt wurde. Damit wuchs die Kritik an seinem schwachen Saisonstart zusätzlich.

Historischer Erfolg für Kapverden

Für die Kapverden war der Sieg ein Meilenstein. Er brachte das Team erstmals an die Schwelle einer WM-Teilnahme. Kamerun rutschte dagegen zwei Spiele vor Schluss auf Platz zwei der Gruppe ab und steht unter Druck.

Flaschenwurf nach Fan-Zwischenfall

Ein in sozialen Medien verbreitetes Video zeigte außerdem, dass Onana nach dem Schubser von demselben Fan mit einer Flasche beworfen wurde. Gegenüber „SunSport“ erklärte ein Onana nahestehender Informant, dass trotz des Gegentors vor allem Sicherheitsbedenken zu seinem Verhalten geführt hätten.