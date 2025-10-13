Kurios! Nagelsmann musste sich bei Nordiren entschuldigen

DFB-Coach Julian Nagelsmann verscherzte es sich vor dem WM-Quali-Duell am Montag (20..45 Uhr, live RTL) mit den Nordiren.

"Diese Art von Fußball ist nicht besonders schön anzusehen, aber sie ist effektiv und nicht so einfach zu verteidigen." Mit diesem etwas unglücklich formulierten Kompliment dürfte Deutschland-Bundestrainer Julian Nagelsmann sich in Nordirland nicht unbedingt beliebt gemacht haben. So empfand unter anderem Ex-Nationalspieler Stephen Craigan die Aussage als "ein wenig respektlos" und Stuart Dallas, der mit den Nordiren bei der EM 2016 bis ins Achtelfinale vorgestoßen war meinte zynisch: "Mir kommt es vor, als lenke er von dem Auftritt seiner eigenen Mannschaft ab."

Slowaken unterlagen Nordirland in Belfast

Nagelsmann kommt allerdings nicht drumherum, sich der "Green & White Army" nach seinem Fettnäpfchen persönlich zu stellen. Denn Montagabend (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) ist sein DFB-Team im WM-Quali-Rückspiel in Belfast gefragt. Zuletzt standen sich die beiden Mannschaften Anfang September in Köln gegenüber. Damals konnten die Deutschen ihren verpatzten Quali-Auftakt gegen die Slowakei (0:2) mit einem 3:1-Triumph wiedergutmachen.

Nun wollen die Nordiren der Truppe rund um Kapitän Joshua Kimmich einen Aufenthalt bereiten, den diese so schnell nicht wieder vergessen werden. Die Slowaken mussten einen solchen bereits in der vergangenen Woche am eigenen Leibe erfahren (0:2).

Nagelsmann: "Sie machen es sehr gut."

Um die Situation zu beruhigen gab es deshalb vor der Partie noch eine Entschuldigung von Nagelsmann: "Ich sagte, es sei vielleicht nicht schön anzusehen, aber das wichtigere Thema, das ich erwähnt habe, ist, dass sie es sehr gut machen", so der 38-Jährige. "Wenn jemand es als respektlos empfand, entschuldige ich mich."