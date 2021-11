Konrad Laimer steht der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele in Klagenfurt gegen Israel und die Republik Moldau nicht zur Verfügung.

Wie Leipzig-Trainer Jesse Marsch am Samstag nach dem 2:1 gegen Dortmund bekanntgab, ist der Mittelfeldspieler muskulär angeschlagen, was gegen den BVB einen Einsatz von Beginn an verhinderte. Laimer wurde erst in der 84. Minute eingewechselt.

Teamchef Franco Foda muss in den letzten Länderspielen des Jahres außerdem noch auf die verletzten Xaver Schlager, Stefan Lainer, Sasa Kalajdzic, Julian Baumgartlinger und Valentino Lazaro verzichten.