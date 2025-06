Mit dieser Startelf jagt das ÖFB-Team den nächsten Quali-Dreier

Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Rumänien will das ÖFB-Team am Dienstag (20.45 Uhr, live auf ServusTV) auch in San Marino nachlegen – und den nächsten WM-Quali-Dreier eintüten. Mit dieser überraschenden Startelf soll’s klappen!

Die Marschroute steht – es geht um die erste rot-weiß-rote WM-Teilnahme seit 1998! Mit dem 2:1-Heimsieg gegen Rumänien startete Österreich nach Plan in die WM-Quali und nahm die erste große Hürde auf dem Weg Richtung USA, Kanada & Mexiko. Doch das war erst der Anfang: Jetzt heißt es dranbleiben und heute (ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) gegen Fußballzwerg San Marino den nächsten Dreier einfahren.

Diese Elf schickt Rangnick auf den Platz:

Rangnick wirbelt durch! Gegenüber dem Rumänien-Kracher muss der Teamchef gleich mehrere Baustellen stopfen. Abwehrchef Kevin Danso fällt aus, Philipp Mwene und Max Wöber sind angeschlagen – beide starten zunächst nur auf der Bank. Auch der zuletzt gesperrte Gernot Trauner steht aufgrund von Achillessehnenproblemen nicht zur Verfügung

Debütanten-Doppelpack

Die Folge: Alles neu in der Abwehr! Der Deutsche schickt eine runderneuerte Viererkette aufs Feld – mit Stefan Posch, Philipp Lienhart und den Debütanten Matthias Honsak und Rückkehrer Marco Friedl. Im Mittelfeld bleibt's beim bewährten Gerüst. Nur vorne gibt’s einen Tausch mit Signalwirkung: Marko Arnautovic rückt für Romano Schmid in die Startelf – und greift nach dem Polster-Rekord! Fünf Tore fehlen dem Wiener noch, um ÖFB-Legende Toni Polster einzuholen. Jetzt will er Geschichte schreiben

ÖFB-Team mit Trauerflor

Nach der Attacke in einer Grazer Schule wird das österreichische Nationalteam in Serravalle mit Trauerflor antreten. Zudem wird vor dem Anpfiff eine Trauerminute abgehalten. Gleiches gilt für die Testpartie der U21-Auswahl in Wiener Neustadt gegen Ungarn. "In diesen schmerzlichen Stunden sind wir mit unseren Gedanken bei den Angehörigen und Betroffenen. Viel Kraft in dieser schweren Zeit!", teilte der ÖFB mit.