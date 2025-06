ÖFB-Quali-Hammer nach Sieg gegen Rumänien

Geht es nach dem Supercomputer, dann kann Österreich das Hotel für die WM praktisch schon buchen.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat einen erfolgreichen Start in die WM-Qualifikation hingelegt. Die ÖFB-Auswahl feierte am Samstag im ausverkauften Wiener Happel-Stadion einen 2:1-Heimsieg über Rumänien. Torschützen der Hausherren waren Michael Gregoritsch (42.) und Marcel Sabitzer (60.). Der Treffer der Gäste durch Florin Tanase fiel erst mit der letzten Aktion des Spiels (95.).

Österreich gewinnt Gruppe zu 86 Prozent

Damit hat das ÖFB-Team bereits einen großen Schritt Richtung Endrunde gemacht. Glaubt man dem Supercomputer, dann kann Österreich sogar bereits das Hotel für die WM buchen. Die Simulation von „Football Meets Data“ hat berechnet, wie wahrscheinlich ein Gruppensieg Österreichs in der Gruppe mit Bosnien, Rumänien, Zypern und San Marino ist.

Dem Supercomputer zufolge gewinnt Österreich die Gruppe zu 86 Prozent! Schärfster Konkurrent für die Rangnick-Elf ist demnach Bosnien, das mit drei Siegen in die Quali startete. Fast schon fix (98 Prozent) scheint, dass das ÖFB-Team zumindest in die Top-2 kommt. Der Zweitplatzierte kann sich im Play-off noch vor das Turnier in Nordamerika qualifizieren.

Weiter geht es am Dienstag mit dem Auswärtsmatch gegen San Marino.