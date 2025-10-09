Quali-Hammer um das ÖFB-Team

Ein Supercomputer hat berechnet, wie wahrscheinlich die Qualifikation für die WM 2026 ist.

Für Österreichs Fußball-Nationalteam startet am heutigen Donnerstag die heiße Phase der WM-Quali. Gegen San Marino sind drei Punkte fix, ehe am Sonntag das schwierige Auswärtsmatch in Bukarest ansteht.

Ganz Österreich sehnt sich nach der ersten WM-Teilnahme seit 1998. Obwohl Österreich derzeit punktegleich mit Bosnien liegt, ist – zumindest für den Supercomputer – die Qualifikation des ÖFB-Teams nur noch Formsache.

Zu 99 Prozent bei der WM

Die Simulation von „Football Meets Data“ hat berechnet, wie wahrscheinlich ein Gruppensieg Österreichs in der Gruppe mit Bosnien, Rumänien, Zypern und San Marino ist.