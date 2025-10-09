Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
Rangnick
© GEPA

Vor San Marino-Match

Quali-Hammer um das ÖFB-Team

09.10.25, 07:17
Teilen

Ein Supercomputer hat berechnet, wie wahrscheinlich die Qualifikation für die WM 2026 ist. 

Für Österreichs Fußball-Nationalteam startet am heutigen Donnerstag die heiße Phase der WM-Quali. Gegen San Marino sind drei Punkte fix, ehe am Sonntag das schwierige Auswärtsmatch in Bukarest ansteht.

Ganz Österreich sehnt sich nach der ersten WM-Teilnahme seit 1998. Obwohl Österreich derzeit punktegleich mit Bosnien liegt, ist – zumindest für den Supercomputer – die Qualifikation des ÖFB-Teams nur noch Formsache.

  

Zu 99 Prozent bei der WM

Die Simulation von „Football Meets Data“ hat berechnet, wie wahrscheinlich ein Gruppensieg Österreichs in der Gruppe mit Bosnien, Rumänien, Zypern und San Marino ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden