Die Verletzungen sind zwar schade, ich hoffe im Team aber auf Demir.

Bei der EURO hat Österreich erstmals das Achtelfinale erreicht. Ich glaube, das war richtungsweisend. Foda hat gesehen, dass er die Zügel locker lassen muss. Damit das Team das spielen kann, was es am besten kann: Hoch attackieren, schnell umschalten, aggressiv zweikämpfen.

Demir gehört beim ÖFB in die Startelf

Dass Kalajdzic und Lainer verletzt sind, ist schade. Andererseits ist Arnautovic körperlich wieder gut drauf und andere Spieler in Form. Zum Beispiel Demir. Seine Brust wird so breit sein, dass er nicht mehr in den Trainingsanzug passt. Bei Barcelona als jüngster Nicht-Spanier nach Messi eingewechselt zu werden, ist eine Riesenanerkennung.



Ich will ihn beim ÖFB in der Startelf sehen. Worauf soll man warten? Wir brauchen neun Punkte aus den nächsten drei Spielen. Das Team hat sich die Latte schließlich selbst hoch gelegt.