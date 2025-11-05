Alles zu oe24VIP
© Instagram/ adidasfootball

Einige Schönheiten

Vor Quali-Ende: Adidas präsentiert Trikots für WM-Zuschauer

05.11.25, 17:37
Sportartikelhersteller Adidas hat die 22 Heimtrikots ihrer Partnerverbände präsentiert, obwohl die WM-Qualifikation noch immer läuft. Vor allem die Trikots von Deutschland und Mexiko sorgen für Furore.

Mit dem neuen DFB-Trikot endet eine 71 Jahre lange Partnerschaft. Adidas und die Deutsche Nationalmannschaft gehen nach der WM 2026 getrennte Wege. Deutschland wird dann vom US-amerikanischen Sportartikelhersteller Nike ausgestattet.

Anlehnung an 1994er Trikot

Damit endet eine über 70 Jahre lange Partnerschaft. Das neue Trikot ist eine Anlehnung an das WM-Trikot von 1994. Damals fand diese ebenfalls in den USA statt. Sonst gibt es wenige Besonderheiten. Die Hauptfarbe ist klassisch Weiß und die drei Streifen auf der Brust sind Schwarz, Rot und Gelb.

In der Mitte ist ein kleines Rautenmuster zu sehen. Die Hosen sind in Schwarz gehalten und die Stutzen in Weiß.

Über das Trikot sagt Nick Woltemade: "Ich fand selten ein Trikot cooler als unser neues Heimtrikot. Ich mag diesen Look wirklich sehr, der ist so schön Retro. Ich finde es Weltklasse und freue mich darauf, bald darin zu spielen."

Eine Nation fix nicht WM dabei

Neben dem Trikot der Deutschen hat Adidas von ihren anderen 21 Partnern präsentiert. Vor allem Mexiko fällt mit ihrem auf. Ihr Trikot ist ebenfalls eine Anlehnung an das von 1994.

Von den präsentierten Mannschaften sind derzeit zehn Mannschaften fix für die WM qualifiziert. Ohne WM-Ticket bleibt nur Chile. Von den restlichen elf Mannschaften können alle sich für das wichtigste Fußballturnier qualifizieren.

