woltemade
© getty

Deutsche Magerkost

Woltemade-Doppelpack rettet DFB-Elf in Luxemburg – Kroatien löst WM-Ticket

14.11.25, 23:04
Teilen

Kroatien hat sich als drittes europäisches Team das WM-Fixticket gesichert. Deutschland wahrte mit einem mageren 2:0 in Luxemburg die Chance auf Gruppensieg, während die Niederlande nach einem 1:1 in Polen auf bestem Weg sind. Am Montag fällt die Entscheidung in Leipzig.

Bei der Fußball-WM-Qualifikation zeichnen sich die ersten Entscheidungen ab. Nach England und Frankreich sicherte sich Kroatien am Freitag das dritte der zwölf Europa-Fixtickets. Die Kroaten drehten ein 0:1 gegen die Färöer noch zu einem 3:1-Sieg und sind vorzeitig Gruppensieger.

Deutsche Magerkost in Luxemburg

Deutschland kämpfte sich mit einem mageren 2:0 in Luxemburg nach vorne. Die zumeist offensiv ideenlosen und defensiv anfälligen Deutschen mussten über die 0:0-Pause froh sein. Erst Stürmer Nick Woltemade brach den Bann (49.), nachdem Christopher Martins die "Hundertprozentige" auf Ausgleich vergab (65.). Woltemade bestrafte dies mit seinem dritten Nationalteamtreffer (69.).

Entscheidung in Leipzig

Trotz der schwachen Leistung führt Deutschland die Gruppe A punktegleich vor den Slowaken, die gegen Nordirland erst in der Nachspielzeit zu einem 1:0-Heimerfolg kamen. Am Montag im "Finale" in Leipzig müssten die Slowaken ihren September-Überraschungssieg wiederholen, um noch Erster zu werden.

Niederlande auf Kurs

Die Niederlande sind nach einem 1:1 in Polen auf bestem Weg zum WM-Ticket. In Warschau ging Polen dank Jakub Kaminski (43.) in Führung, aber Memphis Depay vereitelte mit seinem 55. Länderspieltor den Sieg der Gastgeber. Polen hat vor dem letzten Spiel drei Punkte weniger und das um 13 Treffer schlechtere Torverhältnis.

Finnisches Desaster

Die Finnen verspielten ihre letzte Chance, Polen noch von Platz zwei zu verdrängen, mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Fußballzwerg Malta. Das Spiel stand unter Leitung von Schiedsrichter Julian Weinberger. Die Tschechen stehen zwar fix im Play-off, können Kroatien aber nicht mehr einholen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

