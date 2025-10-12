Deutschland kämpft in Nordirland um Tabellenführung

Deutschlands Fußball-Nationalteam kämpft am Montag in Nordirland um die Tabellenführung in der WM-Qualifikation. Drei Teams halten punktgleich, wobei die DFB-Elf aufgrund des besseren Torverhältnisses aktuell führt.

Deutschlands Fußball-Nationalteam steht am Montag (20.45 Uhr/live Puls4 & Sport24-Liveticker) in Belfast vor einer wichtigen Aufgabe in der WM-Qualifikation. Nach dem 4:0 gegen Luxemburg trifft die DFB-Elf in Nordirland auf einen gleichstarken Konkurrenten im Kampf um die Tabellenspitze.

Drei Teams punktgleich an der Spitze

Deutschland, Nordirland und die Slowakei halten zur Halbzeit der Qualifikation je sechs Punkte. Die DFB-Elf führt aufgrund des besseren Torverhältnisses, doch Teamchef Julian Nagelsmann warnte: "Ich denke, es ist nicht ratsam, die Tabelle zu lesen, wenn es nicht vorbei ist. Wir müssen die Spiele gewinnen."

Nordirlands starke Heimstatistik

Im stimmungsvollen Windsor Park wartet eine schwierige Aufgabe. Nordirland ist seit sieben Spielen im eigenen Stadion ungeschlagen und feierte seit 2023 fünf Pflichtspielsiege in Folge bei 13:0 Toren. Teamchef Michael O'Neill betonte: "Wir können im Spiel gegen Deutschland nur gewinnen."

Nagelsmann fordert Kampfgeist

Der deutsche Teamchef verlangt die gleiche "Gier" und "Galligkeit" wie gegen Luxemburg. Serge Gnabry bestätigte seine Hochform: "Manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht. Gerade läuft es." Florian Wirtz hingegen sucht noch nach seiner Bestform.

Schweden unter Druck

In Gruppe B steht Schwedens Teamchef Jon Dahl Tomasson nach nur einem Punkt aus drei Partien massiv unter Druck. Beim Heimspiel gegen den von Franco Foda trainierten Kosovo muss eine Reaktion her. Die Schweiz führt makellos mit neun Punkten.

Belgien in Wales gefordert

Belgien muss in Cardiff gegen Wales antreten, nachdem ein 0:0 gegen Nordmazedonien die Ausgangslage nicht verbessert hatte. Die "Roten Teufel" müssen ihre Chancenverwertung deutlich steigern, um in der Qualifikation voranzukommen.