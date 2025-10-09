DFB-Elf unter Druck: Kantersieg gegen Luxemburg nötig

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft peilt in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg einen dringend benötigten Sieg an. Nach der Auftaktniederlage in der Slowakei ist die DFB-Elf nur Tabellendritter und darf keine weiteren Punkte verschenken.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation unter Druck. Nach dem 0:2-Auftakt in der Slowakei ist die DFB-Elf nur Tabellendritter und muss am Freitag (20.45 Uhr/live Das Erste & Sport24-Liveticker) in Sinsheim gegen Luxemburg einen Kantersieg einfahren.

Nagelsmann mit klarer Zielvorgabe

Teamchef Julian Nagelsmann verzichtete auf große Ankündigungen, betonte aber: "Zwei Siege - das ist unser klares Ziel, um die Qualifikation weiter auf direktem Weg zu erreichen." Momentan haben die Slowaken nicht nur drei Punkte mehr als Deutschland, sondern auch die bessere Tordifferenz. Dazwischen liegt Nordirland, das am Freitag auf die Slowakei trifft.

Amiri dämpft Erwartungen

Nadiem Amiri, Torschütze beim 3:1 gegen Nordirland, relativierte die Erwartungen: "Alle erwarten von uns, dass wir jeden Gegner 5:0, 6:0 besiegen. Aber das geht nicht mehr. Für uns ist einfach wichtig zu gewinnen. Wir brauchen Sieg nach Sieg." In den letzten beiden Duellen mit Luxemburg siegte Deutschland jeweils 7:0.

Woltemade als Sturmhoffnung

Nick Woltemade gilt nach seinem starken Start bei Newcastle als deutsche Sturm-Nummer eins. Der 23-Jährige war zuletzt von einem grippalen Infekt gebremst worden, konnte das Abschlusstraining aber wieder mitmachen. Wie Maximilian Beier und Jonathan Burkardt wartet auch er noch auf seinen Premierentreffer für die DFB-Auswahl.

Torjäger mit wenig Nationalteam-Erfahrung

Im deutschen Kader haben nur Serge Gnabry (23 Tore), Leon Goretzka (15), Joshua Kimmich (8) und Florian Wirtz (8) öfter als einmal im Teamdress getroffen. Wirtz steht bei Liverpool nach seinem Rekordtransfer unter besonderer Beobachtung und muss sich dort noch beweisen.