ManCity mit sicherem 2:0-Auftaktsieg gegen Wydad AC

Manchester City hat sich in seinem Auftaktspiel bei der Fußball-Club-WM keine Blöße gegeben.

Das Starensemble von Pep Guardiola setzte sich am Mittwoch in Philadelphia gegen Wydad AC aus Casablanca mit 2:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten Phil Foden (2.) und Jeremy Doku (42.). Weitere Gruppengegner der Engländer sind Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Juventus Turin.

City legte gegen den marokkanischen Rekordmeister einen Blitzstart hin. Foden versenkte nach 1:51 Minuten einen Abpraller, nachdem Wydad-Goalie Mehdi Benabid einen Schuss von Savinho schwach zur Mitte pariert hatte. Die "Citizens" waren tonangebend, für den zweiten Treffer bedurfte es aber einer Standardsituation. Bei einem Foden-Corner verteidigte Wydad fahrlässig, Doku kam aus dem Rückraum und bugsierte den Ball aus kurzer Distanz im Springen ins Tor.

Bei City gab der ehemalige Salzburg-Trainer Pepijn Lijnders an der Seite von Guardiola seine Pflichtspiel-Premiere als Assistenzcoach. Stürmerstar Erling Haaland wurde in der 60. Minute eingewechselt, vermochte aber keine Glanzlichter zu setzen. Sein Clubkollege Rico Lewis sah in der Schlussphase nach einem unglücklichen Sliding Tackling, bei dem er das Gesicht von Gegenspieler Samuel Obeng getroffen hatte, die Rote Karte (88.).