Maradona-Drama: Berühmtes Wandbild in Neapel verhüllt

In Neapel ist ein Streit um das berühmte Wandbild von Diego Maradona ausgebrochen. Souvenirhändler verhüllten das Kunstwerk als Protest gegen Polizei-Einsätze und fordern die Legalisierung ihres Handels.

In Neapel ist ein symbolträchtiger Protest um das berühmte Wandbild von Diego Maradona entbrannt. Das seit 1990 bestehende Murales im Viertel Quartieri Spagnoli wurde am Mittwoch mit einem weißen Tuch verhüllt, nachdem die Polizei bei Souvenirhändlern Waren beschlagnahmt hatte.

Protest gegen Polizei-Einsätze

Die Aktion war ein Zeichen des Protests der Händler und Kioskbesitzer, die den Platz rund um das Maradona-Wandbild als Freiluftmuseum betreuen. Auslöser war ein Einsatz der Stadtpolizei am Vortag, bei dem T-Shirts und andere Mitbringsel beschlagnahmt wurden. Auch eine kleine Kapelle mit Erinnerungsstücken an den Ex-Napoli-Star wurde mit einer blauen Plane verdeckt.

Forderung nach legalem Handel

Die Betreiber fordern durch ihren Anwalt Angelo Pisani die Legalisierung ihrer Tätigkeit. "Von der Gemeinde fordern wir Hilfe und die Genehmigung, legal arbeiten zu dürfen", so Pisani. Das Wandbild sei zu einer internationalen Attraktion geworden, die täglich Tausende Fans und Touristen anziehe. Die Stadtverwaltung zeigte sich unter Bürgermeister Gaetano Manfredi gesprächsbereit.

Symbol der Verbundenheit

Das Wandbild des argentinischen Fußballidols ist zu einem Pilgerort für Neapolitaner und Touristen geworden. Das Kunstwerk zeigt Maradona im blauen Trikot des SSC Napoli und wurde zuletzt nach seinem Tod 2020 restauriert. Rund um das Bild hängen Trikots, Fahnen und Blumen von Fans aus aller Welt.