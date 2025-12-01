Ex-Barca-Kicker verrät: Brauchte Messi-Erlaubnis für Transfer

Kevin-Prince Boateng war 2019 für ein halbes Jahr an den FC Barcelona verliehen. In einer Sendung verriet der 38-Jährige, dass Barca bezüglich seines Transfers Lionel Messi um Erlaubnis fragen musste.

Damals war Kevin-Prince Boateng für UD Sassuolo im Einsatz. Barcelona brauchte einen Backup für Superstar Luis Suarez, doch Ende Jänner wurde die Zeit knapp und deshalb fiel die Wahl auf eine Leihe von Boateng - plus einer Million Euro Leihgebühr!

In dem YouTube-Format Unscripted by Josh Mansour erzählte Boateng vom kuriosen Telefonat. Sportdirektor Eric Abidal und auch Trainer Ernesto Valverde waren interessiert am Ghanaer, für ihn war klar: "Perfekt, ich unterschreibe morgen."

"Müssen zuerst mit Leo sprechen"

Dann der Schock: "Sie sagten: 'Nein, wir müssen zuerst mit Leo sprechen.' Ich fragte: 'Was meint Ihr?' Sie wiederum: 'Naja, wir reden mit Leo'." Und weiter: "Morgen könnte ich also bei Barcelona unterschreiben - aber wenn Leo Nein sagt, dann würde daraus nichts werden. Ich ging also schlafen und hoffte, dass Leo mich mag."

Messi dürfte wohl sein Okay gegeben haben, denn bis Sommer 2019 war Boateng bei den Blaugrana im Einsatz. Allerdings brachte er es nur auf vier Einsätze (nur ein Sieg) und keine Torbeteiligung. Dennoch darf er sich heute spanischer Meister nennen.