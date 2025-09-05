Bosnien peilt vierten Quali-Erfolg an – Alajbegovic im Fokus

Bosnien will in San Marino den vierten Sieg in der laufenden Qualifikation holen. Im Fokus steht Salzburgs 17-jähriger Kerim Alajbegovic, der sein Debüt im Nationalteam geben könnte.

Tabellenführer Bosnien ist auf Kurs und erwartet am Samstag in San Marino den vierten Sieg. Zuvor hatte das Team 1:0 in Rumänien gewonnen sowie in Zenica Zypern 2:1 und San Marino 1:0 bezwungen. Damit steht die Mannschaft souverän an der Spitze und nutzt die Partie auch zur Vorbereitung auf das Duell mit Österreich.

Jungstar Alajbegovic vor Debüt

Im Kader setzt der Trainer ausschließlich auf Legionäre. Drei davon warten noch auf ihren ersten Einsatz. Für Ex-Austria-Keeper Osman Hadzikic dürfte das so bleiben. Ganz anders die Situation bei Kerim Alajbegovic: Der 17-jährige Salzburg-Spieler wird in San Marino sein Debüt im A-Team geben. Ebenfalls erstmals dabei ist der 18-jährige Innenverteidiger Ernan Kospo von Fiorentina.

Gazibegovic ersetzt Malic

Nicht im Aufgebot steht Arjen Malic von Sturm Graz, der verletzungsbedingt ausfällt. Für ihn rückt Jusuf Gazibegovic in die Mannschaft. Der ehemalige Sturm-Legionär wird die Defensive verstärken und die Ausfälle kompensieren.