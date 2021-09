Fußball-Legende und ÖSTERREICH-Kolumnist Hans Krankl über die jungste ÖFB-Pleite gegen Schottland.

Unser Beginn gegen die Schotten war okay - zumindest besser als in den letzten zwei Spielen. Dann gab es zu Recht den Elfer gegen uns, und wir kassieren das 0:1. Auch Österreich hätte einen Strafstoß bekommen müssen. Den gab es aber nicht. In der zweiten Hälfte ist dann gar nichts mehr gekommen. Unser Team hat es nur mit hohen Bällen probiert - gegen eine kopfballstarke Mannschaft wie Schottland. Ich weiß nicht, ob diese Anweisungen von Franco Foda gekommen sind, aber das war eindeutig der falsche Weg.

Foda raus? Müssten 15 Namen hören ...

Ganz ehrlich: Wir sind qualitativ klar über die Schotten zu stellen, aber bekommen diese Qualität einfach nicht auf den Platz. Den Leistungsabfall nach der EM kann ich mir nicht erklären. Klar, dass dann wieder "Foda raus" gerufen wird. Man müsste aber 15 Namen rufen. Die Trainerdiskussion wird jetzt beginnen. Ich beteilige mich aber nicht daran.