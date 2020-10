Clevere Taktik als Erfolgsrezept für Team

Nations League: Nach dem Sieg gegen Nordirland soll gegen Rumänien der nächste Sieg her.

Unsere Kicker haben gezeigt, dass sie auch gegen defensiv agierende Nationen wie Nordirland bestehen können. Mit einer cleveren Taktik ist es gelungen, die Tabellenspitze in der Nations League zu übernehmen. Köpfchen wird auch beim nächsten Spiel in Rumänien notwendig sein, um diese Position zu halten. Denn die Rumänen hängen wie ein angeschlagener Boxer in den Seilen. Zuerst hat man das Nations-League-Play-off gegen Island verloren und dann kassierte man in Norwegen eine 0:4-Klatsche.

Gegen Rumänen soll schnelles Tor her

Es würde mich also nicht wundern, wenn sie gegen Österreich mit viel Frust auftreten würden. Genau hier liegt unsere Chance. Mit einem schnellen Tor wäre die Sache erledigt. Am Ende der Nations League hoffe ich sehr, dass wir uns mit den Gruppensieg belohnen -das hätten sich die Kicker und die Fans verdient!