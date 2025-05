Das ist Rangnicks erster WM-Quali-Kader

Jetzt geht’s los! Der Startschuss für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist gefallen. Teamchef Ralf Rangnick hat am Montag seinen Kader für die ersten beiden Quali-Bewährungsproben gegen Rumänien (7. Juni) und San Marino (10. Juni) bekanntgegeben.

Seit Frankreich 1998 hat Österreich keine Weltmeisterschaft mehr gespielt. Jetzt soll endlich Schluss mit der Durststrecke sein! Nach dem bitteren Playoff-Aus gegen Serbien peilt das ÖFB-Team unter Ralf Rangnick das große Ziel an: Das Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Doch dafür muss zuerst Quali-Gruppe H gemeistert werden – am besten als Erster oder Zweiter, dann ist das Ticket fix. Der Startschuss fällt am 7. Juni in Wien gegen Rumänien. Drei Tage später geht’s auswärts gegen Fußball-Zwerg San Marino.

Mit diesen 27 Stars will Rangnick den Turbo zünden – und die WM-Mission mit zwei Siegen starten:

Seefeld statt Windischgarsten

Nicht wie gewohnt in Windischgarsten, sondern im altbewährten Seefeld, wie zuletzt unter Ex-Coach Franco Foda, bittet Teamchef Ralf Rangnick ab dem 30. Mai zur finalen Vorbereitung.