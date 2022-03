»Drago« knackt heute magische 100er-Marke

Auf Dragovic wartet heute gegen Schottland eine historische Partie.

Ein ÖFB-Urgestein feiert Jubiläum! "Aleksandar Dragovic wird gegen Schottland sein 100. Länderspiel absolvieren", betonte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Damit ist der 31-Jährige auf dem besten Weg, unser Rekordspieler zu werden. Die Bestmarke hält aktuell Andreas Herzog, der 103 Länderspiele absolvierte. Marko Arnautovic liegt mit 97 Einsätzen hinter Dragovic auf Platz 3.

Wiener feierte 2009 sein Nationalteam-Debüt

Sein Debüt feierte Dragovic am 6. Juni 2009 im zarten Alter von 18 Jahren gegen Serbien. Seitdem nahm er mit Österreich an zwei Europameisterschaften teil -2016 und 2021. Mit der 1:2-Niederlage gegen Wales verpasste der Legionär von Roter Stern Belgrad wohl seine letzte Chance auf eine WM. In seinen 99 Einsätzen brachte es Dragovic auf zwei Tore für das Nationalteam. Mit Schottland hat der Innenverteidiger noch die ein oder andere Rechnung zu begleichen. Bisher kam der Wiener zweimal gegen die Briten zum Einsatz, nie ging er als Sieger vom Platz. In der WM-Qualifikation holte Österreich im März 2021 auswärts ein 2:2 und verlor im September zu Hause 0:1.

Im Juni kann Dragovic Herzog-Rekord brechen

Schon im Juni kann Dragovic den Länderspiel-Rekord von Herzog brechen. Da stehen für unser Nationalteam in der Nations League A gleich vier Spiele auf dem Programm. Am 3. steigt der Auftakt in Kroatien, drei Tage später wartet in Wien Dänemark, gegen das wir in der WM-Quali beide Spiele verloren. Nach dem Heim-Duell im Ernst-Happel-Stadion mit Frankreich (10. Juni) geht es auswärts erneut gegen die Dänen (13. Juni). "Wir beginnen im Juni gegen den Weltmeister, den Vizeweltmeister und den Angstgegner", warnt Schöttel. Danach könnte Dragovic bereits sein 104. Länderspiel absolviert haben, was die neue Rekordmarke bedeuten würde.