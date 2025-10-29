ÖFB-Kickerin Feiersinger beendet Nationalteam-Karriere

Nach anderthalb Jahrzehnten im rot-weiß-roten Trikot ist Schluss: Laura Feiersinger beendet ihre beeindruckende Karriere im österreichischen Frauen-Nationalteam.

Ihr letzter Einsatz kam am Dienstagabend beim 2:0-Play-off-Sieg gegen Tschechien – ein würdiger Abschluss einer außergewöhnlichen Laufbahn. Die 32-jährige Mittelfeldspielerin wurde in der 68. Minute eingewechselt und war prompt am entscheidenden Treffer von Jennifer Klein beteiligt. Mit diesem Sieg verabschiedete sich Feiersinger auf ihre Art: mit Leidenschaft, Tempo – und einem Assist, der sinnbildlich für ihre Karriere steht.

Ihr Debüt feierte die gebürtige Salzburgerin bereits am 9. Juni 2010 beim 6:0-Sieg gegen Malta in der WM-Qualifikation in Ottensheim. Seither prägte sie über 15 Jahre lang das Gesicht des Nationalteams, stand für Spielfreude, Ehrgeiz und Professionalität.

Schöttel: »Ganze Ära geprägt«

„Laura war über viele Jahre nicht nur eine wichtige Stütze des Teams, sondern hat eine ganze Ära des Frauen-Nationalteams geprägt. Sie ist ein Vorbild für Generationen von jungen Spielerinnen. Ihr gebührt unser größter Dank und Respekt", würdigte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel ihre Verdienste.

Mit 126 Länderspielen reiht sich Feiersinger auf Platz vier der ewigen Bestenliste ein – nur Sarah Puntigam (159), Sarah Zadrazil (128) und Carina Wenninger (127) liegen vor ihr. Zu den Höhepunkten ihrer Teamkarriere zählen die EM 2017, bei der Österreich sensationell das Halbfinale erreichte und Feiersinger in allen Spielen in der Startelf stand, sowie die EM 2022 in England, wo sie erneut zu den Leistungsträgerinnen zählte. Insgesamt erzielte sie 19 Tore für das Nationalteam.

Mit ihrem letzten Auftritt im Wiener Franz-Horr-Stadion geht eine Ära zu Ende – aber der Glanz ihrer Leistungen bleibt. Laura Feiersinger hinterlässt Spuren – auf dem Platz, im Team und in den Herzen vieler junger Fußballerinnen.