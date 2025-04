Knie-Drama um Alaba: Jetzt spricht Rangnick

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick geht davon aus, dass David Alaba für die ersten beiden WM-Qualifikationspartien am 7. Juni in Wien gegen Rumänien und drei Tage später in San Marino ausfällt.

"Realistischerweise muss man sagen, dass er in diesen beiden Spielen nicht zur Verfügung steht", erklärte der Deutsche am Mittwochabend auf Canal +. Wenige Stunden zuvor hatte sich der ÖFB-Teamkapitän wegen eines Meniskusrisses im linken Knie einer Arthroskopie unterzogen.

Kein Geld: ÖSV verzichtet auf WM-Kandidatur Rangnick berichtete, er habe mit Alaba am Montag telefoniert. "Da hat er noch gehofft, dass es sich konservativ ohne Operation ausgeht." Am Dienstag teilte der 32-Jährige dem Teamchef dann mit, dass es doch einen Eingriff gebe. "Man redet bei dieser Verletzung von mindestens vier bis sechs Wochen Pause, aber wir können ihn ja auch nicht gegen Rumänien als erstes Spiel nach dieser Verletzung reinschicken", sagte Rangnick. Das erste Training im bevorstehenden ÖFB-Lehrgang ist für 31. Mai angesetzt.