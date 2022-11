Mit dieser Elf startet Österreich gegen den Europameister

Die Aufstellungen für den Testspiel-Kracher zwischen dem ÖFB-Team und Europameister Italien sind da.

Österreichs Fußball-Nationalteam beginnt das abschließende Länderspiel des Jahres am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien gegen Italien mit Junior Adamu in der Startformation. Für den Salzburg-Angreifer wird es das dritte Länderspiel, das erste von Beginn an. Adamu soll an der Seite von Rekordnationalspieler Marko Arnautovic stürmen. Im Mittelfeld setzt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wie erwartet auf Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Marcel Sabitzer.

Im Tor steht Heinz Lindner, die Viererabwehr bilden ebenfalls erwartungsgemäß Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kapitän David Alaba und Maximilian Wöber. Gegenüber dem mühevollen 1:0-Testspielerfolg am Mittwoch in Malaga gegen Andorra nahm Rangnick damit sieben Änderungen in der Startelf vor.

Aufstellung Österreich: Lindner - Posch, Lienhart, Alaba, Wöber - Baumgartner, X. Schager, Seiwald, Sabitzer - Adamu, Arnautovic

Aufstellung Italien: Donnarumma - Gatti, Bonucci, Acerbi - Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco - Politano, Raspadori, Grifo