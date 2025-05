Neuer Trainer-Job für Teamchef Ralf Rangnick

Ralf Rangnick ist begehrt auf dem Trainer-Markt.

Für die ÖFB-Auswahl hat er schon zahlreichen Topklubs abgesagt, darunter den Münchner Bayern und Borussia Dortmund. Jetzt hat er einen neuen Job als Trainer angenommen.

Außerhalb des Profi-Bereichs engagiert

Neben seinem Job als Teamchef unserer Auswahl ist Rangnick auch außerhalb des Profi-Bereichs engagiert. So lässt er es sich nicht nehmen, für einen guten Zweck im Amateurbereich an der Seitenlinie zu stehen. Für Fußball-Fans ein großes Fest, bei dem der Spaß im Vordergrund steht.

Zahlreiche Spitzenteams und Weltstars

Rangnick trainierte in seiner Karriere zahlreiche Spitzenteams und Weltstars. Im Vereinsfußball stand er in Deutschland an der Seitenlinie und coachte auch Manchester United, damals mit dem Weltstar Cristiano Ronaldo, der aktuell in Saudi-Arabien kickt.

"Termin vormerken"

Vom Nationalteam heißt es jetzt: aufgepasst. "Termin vormerken", schreibt das Nationalteam auf Facebook und kündigt die "Trainieren mit dem Teamchef" Tour an. Sie macht demnächst, am 14. Juni, Station in Tirol, beim SV Kematen. Der Eintritt für das Event ist frei - und Ralf Rangnick wird an der Seitenlinie stehen.