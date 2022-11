ÖFB-U21-Team duelliert sich mit der Türkei

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam trifft am Donnerstag (14.45 Uhr) in einem Test-Länderspiel auf die Türkei.

Gespielt wird im Arena Sportzentrum von Medulin im Rahmen des seit Montag laufenden ÖFB-Trainingslehrgangs in Pula. "Die Türkei hat immer sehr gute Fußballer in ihren Reihen. Wir werden alles investieren müssen, um erfolgreich zu sein", sagte ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch. Es wäre der dritte Sieg nach dem 5:1 gegen Montenegro und 2:0 gegen Wales.

Nur das Ergebnis zählt allerdings für den Steirer nicht. "Natürlich werden wir auch Dinge ausprobieren, dafür sind solche Spiele ja auch gedacht", so Gregoritsch. Alle mitgereisten Akteure sind einsatzbereit. "Mir taugt es, dass sich jeder für den Mitspieler reinhaut und versucht dem Team zu helfen. Die neuen Spieler haben sich da problemlos eingefügt. Aber diesen Spirit brauchen wir auch, um gegen Gegner wie die Türkei oder Kroatien erfolgreich zu sein", verlautete Rapid-Stürmer Bernhard Zimmermann. Das Duell mit Kroatien geht am Montag (18.00 Uhr) im Stadion Aldo Drosina in Pula über die Bühne.