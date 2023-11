Österreich will "Derby-Sieg" gegen Deutschland

Auf das ÖFB-Team wartet im letzten Länderspiel des Jahres im ausverkauften Wiener Happel-Stadion mit Deutschland ein Kracher.

"Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich!" - heute ab 20.45 Uhr im sport24-Liveticker werden 50.000 Fußball-Fans den kultigen Schlachtenbummler-Gesang durch das Happel-Oval erschallen lassen. Kein Wunder, geht es im ehrwürdigen Ernst-Happel-Stadion gegen unseren Lieblingsnachbarn, Deutschland.

Rangnick will mit Nagelsmann plaudern

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (65) bemühte sich, das Kult-Duell mit seinem Landsmann Julian Nagelsmann herunterzuspielen. Das Kräftemessen sei "brisant und spannend" und könne auf Vereinsebene mit einem Derby verglichen werden. Mit Nagelsmann hat Rangnick immer wieder Kontakt, seit dessen Ernennung zum DFB-Bundestrainer habe man allerdings noch nicht miteinander geplaudert. "Wir werden uns sicher vor oder nach dem Spiel noch austauschen können." Während Rangnick mit der ÖFB-Auswahl in souveräner Manier das Ticket für die EURO löste, konnte der Turniergastgeber zuletzt nicht überzeugen.

Deutsche nach Türkei-Pleite unter Druck

Pleite gegen Türkei. Die Deutschen kassierten am Samstag in Berlin eine 2:3-Niederlage gegen die Türkei. Schlagzeilen lieferte Nagelsmann nach der Niederlage auch mit der Aussage über fehlende Emotionen in seiner Truppe. Diesbezüglich hat Rangnick am ÖFB-Team nichts auszusetzen. "Was Einstellung, Mentalität oder emotionales Niveau angeht, gab es kaum ein Spiel, in dem da irgendwas zu beklagen war. Die Mannschaft versucht immer, ans Limit zu gehen."

DFB-Ikone Matthäus sieht Österreich im Vorteil

Vor dem heutigen Prestigeduell gegen Deutschland sieht der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus das ÖFB-Teamklar im Vorteil. "Als Mannschaft sind die Österreicher zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen voraus, was die Abläufe und Abstimmung auf dem Platz betrifft", betonte der frühere Rapid-Trainer. Zudem lobte der Weltmeister von 1990 auch die rotweiß-rote Kaderqualität. Besonders angetan hat es ihm dabei Leipzig-Legionär Christoph Baumgartner. "Die Mannschaft ist sehr gut aufgestellt. Der Trainer hat Optionen, die man ohne Bedenken und ohne großen Qualitätsverlust bringen kann", so der 62-Jährige.

Bilanz spricht für Deutschland

Die Bilanz spricht eine andere Sprache: In 40 Spielen gab es 25 Siege für Deutschland, 6 Remis und 9 Niederlagen. Allerdings: Das letzte freundschaftliche Testspiel verlor der vierfache Weltmeister 2018 in Klagenfurt mit 1:2 (Tore: Özil; Hinteregger, Schöpf).