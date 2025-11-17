ORF zeigt SOKO Linz: Darum läuft der WM-Showdown auf ServusTV

Salzburger Privat-Sender rechnet mit Millionen-Publikum.

Ab 20.45 Uhr blickt am Mittwoch ganz Fußball-Österreich gespannt auf das entscheidende Duell gegen Bosnien-Herzegowina – allerdings nicht auf ORF1. Dort läuft zur selben Zeit „Soko Linz“, denn den heiß ersehnten Showdown hat sich im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen ORF und ServusTV der Salzburger Privatsender gesichert.

Countdown ab 19.30 Uhr

Statt Rainer Pariasek und Herbert Prohaska führen diesmal Martin Wanits sowie die Experten Florian Klein und Martin Harnik durch den Fußball-Abend. Bereits um 19.30 Uhr beginnt bei ServusTV der große Countdown zum Alles-oder-nichts-Spiel. Die Field-Reporter Philipp Krummholz und Julia Kienast liefern die letzten Updates direkt vom Happel-Rasen und heizen die Stimmung für das Entscheidungsspiel an.

TV-Doppelpass auch bei der WM

Interessant ist, dass der TV-Doppelpass zwischen ORF und ServusTV weit über die heutige Übertragung hinausgeht. Auch bei der WM 2026 teilen sich beide Sender die Live-Rechte. Insgesamt werden 104 Spiele gezeigt, jeweils 52 davon im ORF und bei ServusTV. Der ORF bleibt für das Eröffnungsspiel und das Finale exklusiv zuständig. Beide Sender zeigen außerdem jeweils vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals und eine Halbfinal-Partie.

Mögliches K.o.-Duell wieder auf ServusTV

Für die Fans der österreichischen Nationalmannschaft ist eines besonders wichtig: Qualifiziert sich das ÖFB-Team für die WM, zeigt ServusTV das zweite Gruppenspiel sowie – bei einem Weiterkommen – das Sechzehntelfinale live. Alle übrigen Partien des Nationalteams laufen im ORF.