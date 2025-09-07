Schinkels: "Nach dieser Darbietung müssen wir viele Löcher stopfen"

Das kuriose Loch im Stadion-Rasen auf der Linzer Gugl war nicht das einzige, worüber sich Frenkie Schinkels am Samstag wunderte.

Tomann Alexander Schlager Schlager musste gegen Zypern mehr Löcher stopfen, als ihm lieb war. Wobei das kuriose Loch im Rasen bei weitem nicht unser größtes Problem war. Da stellt sich die berechtigte Frage, wie sich das gegen Bosnien & Herzegowina ausgehen soll.

Ich traute meinen Augen nicht

Teilweise traute ich meinen Augen nicht. Hätte ich nicht gewusst, dass die Österreicher in rot-weißen Trikots spielten, hätte ich gedacht, die Blauen wären wir. Während es bei uns wenig taktisches Anlaufen und kaum Pressing gab, waren die Zyprioten im Rangnick-Stil unterwegs und kamen zu entsprechenden Chancen.

Zum ersten Mal seit langem ließen wir alles vermissen, was mir in den vergangenen Jahren unter Rangnick so gut gefallen hat.

So halte ich mich mit meiner Prognose für morgen zurück, die Bosnier sind eine Klasse besser als Zypern.

Wichtiger Warnschuss vor Bosnien-Spiel am Dienstag

Ich sage nach dem Fast-Stolperer von Linz: Loch stopfen und weitermachen! Betrachten wir das glückliche 1:0 inklusive halb geschenktem Elfer als Warnschuss!

Toni Polster als heimlicher Sieger

Heimlicher Sieger am Samstag war Toni Polster: Wenn Marko Arnautovic so weiterspielt, muss sich Toni um seinen Torrekord keine Sorgen machen.