Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Schlager
© GEPA

oe24-Analyse

Schinkels: "Nach dieser Darbietung müssen wir viele Löcher stopfen"

07.09.25, 15:55
Teilen

Das kuriose Loch im Stadion-Rasen auf der Linzer Gugl war nicht das einzige, worüber sich Frenkie Schinkels am Samstag wunderte.

Tomann Alexander Schlager Schlager musste gegen Zypern mehr Löcher stopfen, als ihm lieb war. Wobei das kuriose Loch im Rasen bei weitem nicht unser größtes Problem war. Da stellt sich die berechtigte Frage, wie sich das gegen Bosnien & Herzegowina ausgehen soll.

Ich traute meinen Augen nicht

Teilweise traute ich meinen Augen nicht. Hätte ich nicht gewusst, dass die Österreicher in rot-weißen Trikots spielten, hätte ich gedacht, die Blauen wären wir. Während es bei uns wenig taktisches Anlaufen und kaum Pressing gab, waren die Zyprioten im Rangnick-Stil unterwegs und kamen zu entsprechenden Chancen.

Zum ersten Mal seit langem ließen wir alles vermissen, was mir in den vergangenen Jahren unter Rangnick so gut gefallen hat.
So halte ich mich mit meiner Prognose für morgen zurück, die Bosnier sind eine Klasse besser als Zypern.

Wichtiger Warnschuss vor Bosnien-Spiel am Dienstag

Ich sage nach dem Fast-Stolperer von Linz: Loch stopfen und weitermachen! Betrachten wir das glückliche 1:0 inklusive halb geschenktem Elfer als Warnschuss!

Toni Polster als heimlicher Sieger

Heimlicher Sieger am Samstag war Toni Polster: Wenn Marko Arnautovic so weiterspielt, muss sich Toni um seinen Torrekord keine Sorgen machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden