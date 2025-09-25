Alles zu oe24VIP
händel
© getty

Nationenduell

Spielt er bald für Österreich? Rangnick will 10-Millionen-Star

25.09.25, 17:38
Teilen

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Nachwuchsleiter Sebastian Prödl sind an einem neuen Star dran. 

Der ÖFB will Tomás Händel ins Nationalteam holen. Der 24-jährige Mittelfeldspieler von Roter Stern Belgrad besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft und hat die Wahl zwischen Österreich und Portugal.  

Doppelpass mit zwei Nationen

Der Teamkollege von Marko Arnautovic spielte bislang für Portugals Nachwuchsauswahlen, besitzt aber durch seine österreichischen Großeltern die Doppelstaatsbürgerschaft. Damit könnte er künftig auch im ÖFB-Dress auflaufen. Portugals Teamchef Roberto Martínez bestätigte bereits, dass Händel auf der Beobachtungsliste des A-Teams steht.

Karriere in Belgrad

Im September wechselte Händel für 3,1 Millionen Euro von Vitória Guimarães zu Roter Stern Belgrad. Dort ist er seitdem auch Teamkollege von Marko Arnautović. Laut „Transfermarkt.at“ wird sein Marktwert aktuell mit 10 Millionen Euro angegeben. Insgesamt absolvierte er für Guimarães 118 Spiele, erzielte sechs Tore und bereitete sechs weitere vor.

Entscheidung offen

Noch hat sich Händel nicht festgelegt. Am Mittwoch stand er in der Europa League gegen Celtic Glasgow von Beginn an am Platz und spielte durch. Nun könnte sich ein Länderkampf entwickeln – zwischen Portugal und Österreich. Der ÖFB hofft jedenfalls, das Mittelfeldtalent bald im rot-weiß-roten Dress zu sehen.

