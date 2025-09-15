Vor WM-Quali-Finish: ÖFB zittert um Mittelfeldmotor

Das Verletzungspech verfolgt ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager! Er gab erst zum Saisonbeginn sein Comeback für RB Leipzig. Beim Bundesligaspiel gegen Mainz zog sich der Mittelfeldspieler die nächste Verletzung zu und droht, die kommenden Wochen auszufallen.

Beim Auswärtsspiel gegen Mainz musste der ÖFB-Star Xaver Schlager schon nach einer halben Stunde wegen muskulärer Probleme in der rechten Wade raus. Am Montag wurde nach einer MRT-Untersuchung die Schwere seiner Verletzung festgestellt.

Der Mittelfeldmotor erlitt einen Faserriss. Leipzig teilte mit: "Er wird dem Team vorerst nicht zur Verfügung stehen." Eine genaue Ausfallzeit hat der Verein nicht angegeben, da diese vom Heilungsverlauf abhängt.

Fraglich für WM-Quali

Laut der "Bild" sei die Verletzung von Schlager nicht schlimm. Trotzdem fällt er mindestens bis zur Länderspielpause in drei Wochen aus. Somit ist ein Einsatz gegen San Marino (9.10.) und Rumänien (12.10.) fraglich.