Österreichs U19-Team verspielte Platz bei der EM-Endrunde

Österreichs U19-Fußball-Nationalteam hat das Ticket für die EM-Endrunde noch aus der Hand gegeben.

Die Mannschaft von Coach Oliver Lederer lag am Dienstag beim Quali-Turnier in Hajdúszoboszló/Ungarn gegen Dänemark bis ins Finish auf Aufstiegskurs, verlor aber noch mit 1:2 (0:0). Dänemark holte sich ohne Punkteverlust den Turniersieg und ist bei der Endrunde mit acht Teams im Juni in Rumänien dabei. Auch die U17-Auswahl verpasste die EM-Endrunde, darf aber zur Katar-WM fahren.

Die ÖFB-Talente der U19 waren punktegleich, aber mit der besseren Tordifferenz gegenüber Dänemark in das "Finale" gegangen. Ein Punkt hätte gereicht und danach sah es auch lange Zeit aus. Nach einem frühen Ausschluss von Dänemarks Torhüter Tobias Breum-Harild (10.) gingen die Österreicher in der 55. Minute durch VfB-Stuttgart-Legionär Yanik Spalt in Führung.

Zwei unnötige Gegentore brachten sie aber noch um die EM-Teilnahme. Nach einem weiten Ausschuss traf Lukas Larsen zum 1:1 (69.). Fünf Minuten später vertändelte Fabian Feiner als letzter Mann den Ball, Mikel Gogorza zog alleine auf das Tor und jubelte über das Siegestor (74.).

U19 bei WM in Katar dabei

Die U17 lieferte sich beim 3:3 in Spanien einen Schlagabtausch und schloss die Gruppe vor Spanien, aber hinter Deutschland ab. Johannes Moser (43./Elfmeter) und Dominik Dobis (56., 62.) erzielten die Tore für die Auswahl von Trainer Hermann Stadler, die zwischenzeitlich 3:1 führte. Als einer der besten Gruppenzweiten qualifizierte sich das Team für die WM im November in Katar.