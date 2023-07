Polizei sorgt für Verwirrung vor Test-Hit der Austria

Ein Tweet der Polizei Wien sorgt für Verwirrung und Unruhe bei den Fußballfans.

Vor dem Test-Kracher von Austria Wien gegen Galatasaray am Freitagabend (19.30 Uhr) warnt die Landespolizeidirektion via Twitter vor Verkehrsverzögerungen rund um das Weststadion in Wien Hütteldorf. Ein Umstand der bei vielen Usern für Verwirrung sorgt. Denn warum sollten die Veilchen ausgerechnet in der Heimstätte des Erzrivalen auflaufen?

Ein paar Minuten später ist den Verantwortlichen der Fehler aufgefallen. Mit etwas Humor meint man, dass es nur ein Test für die aufmerksame Twittter-Gemeinschaft war. Natürlich findet das Spiel am Verteilerkreis statt. Man sollte also die Gegend in Favoriten versuchen zu meiden. Vor allem, weil ein Ansturm der heimischen Galatasaray-Fans rund um das Stadion der Austria erwartet wird.

Um 19:30 Uhr startet das Fußballspiel FK Austria Wien gegen Galatasaray Istanbul im #AllianzStadion. Es kann daher in der Umgebung zu Verkehrsverzögerungen kommen. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) July 14, 2023

Mit Galatasaray kehrt auch der 20-Jährige Yusuf Demir zurück nach Wien.Tausende Fans haben sich angekündigt. Welche Rolle Demir spielen wird, ist offen. Der im Vorjahr von Rapid nach Istanbul gewechselte Offensivmann hat bei Galatasaray einen schweren Stand. Sein Verbleib wird medial infrage gestellt, andererseits winkt ihm aufgrund einer Regeländerung mehr Einsatzzeit. Nach dem Test in Wien geht es für die Türken weiter nach Graz, wo am Dienstag der nächste Test ansteht.