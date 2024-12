Real Madrid hat die erste Ausgabe des FIFA-Intercontinental-Cups gewonnen.

Die "Königlichen" setzten sich am Mittwoch in Lusail (Katar) gegen den mexikanischen Vertreter CF Pachuca klar mit 3:0 (2:0) durch. Torjäger Kylian Mbappé (37.), Rodrygo (53.) und FIFA-Weltfußballer Vinicius Jr. per Elfer (84.) trafen für den spanischen Champions-League-Sieger gegen den Sieger des CONCACAF Champions Cups.

Beide Vereine treffen in der Gruppenphase der Klub-WM 2025 im Juni auf Salzburg.