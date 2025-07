Jetzt fix! An diesem Tag kommt Christiano Ronaldo nach Österreich

Cristiano Ronaldo kommt nach Österreich. Jetzt sickerte auch, ab wann der 40-Jährige in Salzburg ankommt.

Der saudische Klub Al-Nassr ist schon seit Sonntag im Pinzgau. Dort bereitet sich das Starensemble rund um Sadio Mané, Marcelo Brozović und Aymeric Laporte auf die neue Saison vor. Aber DER Superstar des Teams fehlt noch: Cristiano Ronaldo.

Die "Salzburger Nachrichten" berichten, dass der amtierende Nations-League-Sieger kommt. Am Freitag landet er gemeinsam mit fünf Teamkollegen mittels eines Privatjets in Österreich. Der Portugiese wird ab dann Teil der Vorbereitung sein.

Drei Testspiele geplant

Während des Trainingslagers bestreitet Al-Nassr drei Testspiele. Das erste findet am Samstag um 15:30 Uhr in Saalfelden gegen St. Johann statt. Am 30. Juli geht es um 17:30 Uhr gegen Toulouse und am 2. August spielen sie gegen Al-Ahli Dubai. Ein Ronaldo-Auftritt ist vor allem in den letzten beiden Spielen möglich.

Alle Begegnungen finden unter großen Sicherheitsmaßnahmen statt. Bei den jeweiligen Spielen werden rund 100 Ordner im Einsatz sein. Ebenfalls wird der Mannschaftsbus des Saudi-Klubs von der Polizei eskortiert.

Ronaldo möglicherweise auf einer anderer Mission in Österreich

Vielleicht hat Ronaldo eine andere Mission in Österreich. In den letzten Tagen wurde über einen möglichen Wechsel des ÖFB-Kapitäns David Alaba nach Saudi-Arabien berichtet. Al-Nassr und Al-Hilal würden den ÖFB-Star gerne mit attraktiven Gehaltspaketen in die Wüste locken.