Paukenschlag: Cristiano Ronaldo hat sich entschieden

Das Rätselraten um den portugiesischen Superstar hat ein Ende.

"Das Kapitel ist geschlossen", schrieb Cristiano Ronaldo Anfang dieser Woche auf seinen Social-Media-Kanälen und heizte damit die Wechselgerüchte selbst an. Der Superstar hatte offenbar genug von Al-Nassr und wollte Saudi-Arabien verlassen. Berichten zufolge suchte der Superstar bereits einen neuen Verein, um doch noch bei der Klub-WM in den USA im Juni spielen zu können.

Überraschende Wende

Nun kommt es aber zur überraschenden Wende. Wie „Fußballtransfer“ berichtet, will Ronaldo nun doch in der Wüste bleiben und seinen Vertrag bei Al-Nassr verlängern. Der neue Vertrag soll demnach schon in wenigen Tagen unterschrieben werden.

Warum Ronaldo doch in Saudi-Arabien bleibt, ist unklar. Zuletzt sollen jedoch zahlreiche Vereine dem Superstar abgesagt haben. Der Portugiese ist zwar bereits 40 Jahre alt, gehört aber noch immer zu den bestbezahltesten Spielern der Welt.