Ronaldo-Sohn erstmals für Portugals U15 nominiert

Er trifft wie der Papa, trainiert wie der Papa – und jetzt spielt er auch bald für Portugal! Cristiano Ronaldo Jr. (14), ältester Sohn von Weltfußballer Cristiano Ronaldo (40), wurde erstmals für die U15-Nationalmannschaft Portugals nominiert.

Der Sprössling von „CR7“ steht vom 13. bis 18. Mai bei einem internationalen Turnier in Kroatien im Aufgebot – Gegner: Japan, Griechenland und England! Und die Zahlen des Teenie-Torjägers lassen auf ein starkes Debüt hoffen: 56 Tore, 15 Assists – in nur 27 Spielen für die U15 von Al-Nassr, demselben Klub, bei dem auch sein Vater in Saudi-Arabien auf Torejagd geht

»Er wird größer als ich«

Ronaldo-Senior ist stolz wie Oskar. In der Netflix-Doku über die Saudi Pro League sagt der fünfmalige Weltfußballer über seinen Sohn:

„Er ist ein guter Junge. Die anderen daheim – die Kleinen – sind schwieriger. Aber mit ihm habe ich keine Probleme.“ Und dann der Satz, der bei Ronaldo-Fans Gänsehaut macht: „Er ist größer und stärker als ich in seinem Alter. Ich glaube, er wird größer als ich!“

Ronaldo selbst kickt immer noch für Portugal, wurde 2016 Europameister, hat fünf Kinder – und mit Cristiano Jr. nun vielleicht bald seinen Nachfolger im Nationaltrikot.