Cristiano Ronaldo wechselt zu Manchester United und verabschiedet sich über Instagram von seinen italienischen Fans von Juventus Turin.

Nach Lionel Messi hat auch der zweite große Fußball-Superstar diesen Sommer einen neuen Club gefunden. Cristiano Ronaldo wechselt zu Manchester United. Sein neuer Arbeitgeber gab am Freitag bekannt, dass man mit Juventus Turin Übereinkunft über einen Transfer des 36-jährigen Portugiesen erzielt hätte. Persönliche Details, das Visum und ein Medizincheck seien aber noch ausständig. Für Ronaldo ist es eine Rückkehr, hatte er doch schon von 2003 bis 2009 für United gespielt.

Auf Instagram gibt Ronaldo ein erstes Statement zum Sensations-Transfer ab. Er verabschiedete sich dabei von den Juve-Fans und veröffentlicht einen Zusammenschnitt über seine besten und erfolgreichsten Szenen bei der "alten Dame".

"Teil meiner Geschichte"

"Heute verlasse ich einen tollen Club, der größte in Italien und sicherlich einer der größten in ganz Europa. Ich gab mein Herz und meine Seele für Juventus und ich werde die Stadt Turin immer lieben", so Ronaldo auf Instagram.

Der Superstar schreibt weiter: "Ich werde immer einer von euch sein. Ihr seid nun Teil meiner Geschichte, so wie ich das Gefühl habe, ein Teil von eurer zu sein. Italien, Juve, Turin, Tiffosi Cianconeri, ihr werdet immer in meinem Herzen sein."