Ticket-Verkauf für die Fußball-WM 2026 startet

Die erste Verkaufs-Phase für das größte Turnier aller Zeiten steht an.

Der Countdown läuft: Morgen startet der erste Ticketverkauf für die Fußball-WM 2026 – und gleich der erste Knaller sorgt für Aufsehen. Laut Los Angeles Times beginnt die erste Phase mit einer zehntägigen Ticket-Lotterie. Jeder Fan kann bis zu vier Karten für zehn Spiele beantragen. Insgesamt sollen eine Million Tickets in den Verkauf gehen – ein Sechstel der Gesamtmenge.

5.700 Euro für das WM-Endspiel-Ticket

Die Preise haben es in sich: Ab 50 Euro geht’s für die billigsten Gruppenspiele los – doch wer das Finale sehen will, muss tief in die Tasche greifen: 5.700 Euro für das teuerste reguläre Ticket! Das ist viermal so viel wie beim Endspiel 2022 in Katar. Noch teurer wird’s mit Hospitality-Paketen, die zwischen 2.900 und 62.300 Euro pro Person kosten.

Eröffnung in Mexiko, Finale in New Jersey

Die WM wird die größte aller Zeiten: 48 Mannschaften, 104 Spiele – doppelt so viel wie 1994, als die USA zuletzt Gastgeber waren. Damals krönte sich Brasilien im Finale gegen Italien zum Weltmeister. 2026 wird in den USA, Mexiko und Kanada. Los geht’s am 11. Juni 2026 in Mexiko-Stadt, das Finale steigt am 19. Juli in East Rutherford (New Jersey).

FIFA rechnet mit 3 Milliarden Euro Einnahmen

Besonders spannend: acht Spiele in Los Angeles, darunter das WM-Debüt der US-Boys am 12. Juni im SoFi Stadium. Die Gegner stehen erst nach der Auslosung im Dezember fest. Der Weltverband FIFA rechnet mit mehr als 3 Milliarden Euro Einnahmen und einem neuen Zuschauerrekord. Tickets werden dynamisch bepreist – beliebte Spiele dürften also noch teurer werden.