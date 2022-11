Argentiniens Superstar trifft in Abu Dhabi ein

Kapitän und Superstar Lionel Messi ist im Vorbereitungscamp der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft eingetroffen.

Mit herzlichen Umarmungen wurde der 35-Jährige in der Nacht auf Montag in Abu Dhabi empfangen, in der einen Hand sämtliche Utensilien für den geliebten Mate Tee. Das zeigten Bilder unter anderem des Senders TyCSports in sozialen Netzwerken.

Leo Messi HAS ARRIVED IN ABU DHABI ahead of the World Cup ????????????. pic.twitter.com/T3lX0KOZuT — Sara ???? (@SaraFCBi) November 14, 2022

Messi hatte am Sonntag noch 75 Minuten für Paris Saint-Germain im Parc des Princes beim 5:0 gegen AJ Auxerre gespielt. Er hatte zuvor wegen einer Achillessehnenverletzung eine Partie pausieren müssen.

Mit den Argentiniern wird er sich im letzten Testspiel am Mittwoch gegen die Vereinigten Arabischen Emirate einstimmen, WM-Auftaktgegner der Südamerikaner ist Saudi-Arabien am 22. November. Mexiko und Polen sind die weiteren Gruppengegner der Albiceleste, die im vergangenen Jahr die Copa América gewann und in Katar zu den Mitfavoriten zählt.