Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Infantino Trump WM
© Getty

Nicht Las Vegas

Trump verkündet es: HIER findet WM-Auslosung statt

22.08.25, 19:35
Teilen

Die Auslosung zur Fußball-WM 2026 wird nach Aussage von US-Präsident Donald Trump am 5. Dezember in Washington stattfinden.

Als Ort kündigte der Republikaner die Kultureinrichtung Kennedy Center in der Hauptstadt der USA an. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm an der Verkündung des Auslosungsorts teil. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Auslosung in Las Vegas ausgerichtet wird - dort waren auch bei der bisher letzten WM in den USA 1994 die Lose gezogen worden.

Das Turnier mit 48 Nationen in den USA, Mexiko und Kanada steigt im Sommer 2026. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni in Mexiko-Stadt angesetzt. Das Finale findet am 19. Juli in East Rutherford nahe New York statt. Neben den drei Gastgebern haben sich bisher zehn weitere Nationen sportlich qualifiziert. Aus Südamerika sind neben Weltmeister Argentinien auch Ecuador und Rekordsieger Brasilien dabei. Dazu haben Australien, Japan, Iran, Südkorea, Jordanien, Usbekistan und Neuseeland ihr Ticket gelöst.

Die ÖFB-Auswahl hält in der Quali-Gruppe H nach zwei Spielen beim Punktemaximum, am 6. September geht es in Linz gegen Zypern weiter. Zum Zeitpunkt der Auslosung werden erst 42 der 48 Teilnehmer ermittelt sein. Sechs weitere Nationen - darunter vier aus Europa - lösen ihr Ticket erst im März 2026 in Play-off-Spielen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden