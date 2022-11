WM: Zwei Drittel der Wirte pfeifen auf Public Viewing

Wirtechef Peter Dobcak: "Outdoor gibt es bei WM praktisch gar nichts."

Die massiven Proteste wegen der Menschenrechtsverletzungen in Katar plus der ungewöhnliche Zeitpunkt der Fußball-WM ergeben gemeinsam null.

Die Fachgruppe der Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer hat laut Gastro-Chef Peter Dobcak 200 Wiener Wirt-Innen befragt.

Nur 3,1 %Outdoor-TV. Das niederschmetternde Ergebnis: Die Hälfte der Wirte zeigt gar keine Public Viewings, 30 Prozent übertragen nur im Lokal, nur 3,1 Prozent wollen tatsächlich auch Outdoor-Übertragungen in Schanigärten anbieten -zwei Drittel der Wirte pfeifen also auf die WM, wobei laut Dobcak 20 Prozent der Befragten noch nicht ganz fix entschieden sind. Dobcak: "In der Gastro fällt Public Viewing outdoor praktisch aus. Kein Wunder, weil die Wirte sowieso mit dem Weihnachtsgeschäft ausgelastet sind."

Auch die Stadt verzichtet völlig auf Public Viewings, etwa am Rathausplatz.