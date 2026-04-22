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serge gnabry
© Getty Images

Schwere Verletzung

WM-Traum für Bayern-Star Gnabry "ausgeträumt"

22.04.26, 18:11
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Schock für die deutsche Nationalmannschaft: Bayern-Star Serge Gnabry hat sein Aus für die WM 2026 bestätigt.

Serge Gnabry hat am Mittwoch sein Aus für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft bestätigt. "Der Traum von der WM mit dem DFB ist für mich leider ausgeträumt", schrieb der 30-jährige Bayern-Profi auf Instagram. Während er die Nationalelf nun von zu Hause aus unterstützen wird, rückt für ihn die Rehabilitation in den Fokus.

Der Offensivspieler laboriert an einem Ausriss der Adduktoren im rechten Oberschenkel. Die Verletzung ereignete sich offenbar unter sehr unglücklichen Umständen beim Training. Bayern-Trainer Vincent Kompany erklärte am Sonntag am Rande des 4:2-Siegs gegen den VfB Stuttgart bei DAZN: "Ich glaube beim Penalty-Schießen oder so. Das war sehr, sehr unglücklich und hat uns alle ein bisschen überrascht." 

Letzte Chance auf Weltmeisterschaft

Für den Bayern-Star ist das WM-Aus besonders schmerzhaft, da es seine letzte große Chance auf ein Turnier dieser Art gewesen sein könnte. Sportvorstand Max Eberl sprach von einer dramatischen Situation. Er betonte, dass man mit 30 oder 31 Jahren vielleicht noch eine WM "vor der Brust" habe, es für Gnabry aber die letzte Gelegenheit gewesen sein könnte.

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