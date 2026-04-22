Chelsea-Knall: Nächster Trainer rausgeworfen

Chelsea kommt in dieser Saison nicht zur Ruhe. Nachdem bereits Enzo Maresca in dieser Saison entlassen wurde, muss nach einer historisch schlechten Phase nun auch Liam Rosenior gehen.

Gerade einmal vier Monate war der Engländer bei Chelsea im Amt. Am 8. Jänner übernahm Rosenior, der bis dahin bei Schwester-Klub Strasbourg gearbeitet hatte, und unterschrieb einen unglaublichen Vertrag bis 2032!

Der 41-Jährige musste zuletzt vier Premier-League-Niederlagen in Folge ohne Torerfolg hinnehmen - das gab es bei den Blues seit über 100 Jahren (genauer gesagt 1912) nicht mehr. Nun ist nach 23 Spielen Schluss.

28 Millionen Euro Abfindung

Zwar sollte der Trainer erst am Ende des Jahres unter die Lupe genommen werden, doch das anstehende FA-Cup-Semifinale gegen Leeds am Sonntag könnte den Ausschlag gegeben haben. In der Liga ist Chelsea sieben Punkte hinter Liverpool auf Rang fünf, der für die Champions League qualifiziert.

Aufgrund der langen Vertragslaufzeit würde Rosenior eine Abfindung von rund 28 Millionen Euro zustehen.