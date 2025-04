Zieht es diesen Superstar von Manchester nach Madrid?

Die Horrorsaison ist für die Red Devils noch nicht einmal zu Ende, schon flüchten die ersten Stars aus der Stadt. Ein argentinischer Nationalspieler macht den Anfang.

Alejandro Garnacho (20), Flügelspieler von Manchester United, hat angedeutet, dass er das ehrwürdige Old Trafford schon in diesem Sommer verlassen will. Wie The Sun berichtet, wird der gebürtige Madrilene mit einer Rückkehr nach Spanien in Verbindung gebracht, wo sein ehemaliger Klub Atlético Madrid ihn gerne neuerlich verpflichten möchte.

Laut dem englischen Blatt heize der argentinische Nationalspieler die Gerüchteküche weiter an, indem er sein englisches Anwesen seit einer Woche zum Verkauf anbietet. Garnacho hat die sieben Schlafzimmer fassende Villa in Bowdon, Greater Manchester, erst im vergangenen April für 3,8 Millionen Pfund (knapp 4,5 Mio. Euro) gekauft.

Garnacho war mit 16 Jahren von den Atlético-Junioren zu jenen von United gewechselt, ehe er im April 2022 sein Profi-Debüt gab - damals noch an der Seite von Cristiano Ronaldo. Seither hat es der von transfermarkt.de auf 45 Mio. Euro taxierte Linksaußen auf 132 Pflichtspieleinsätze in Manchester gebracht, wobei ihm 24 Tore und 17 Vorlagen zu Buche stehen. Zudem war er maßgeblich am Gewinn des FA Cups (2024) und des Ligapokals (2023) beteiligt.