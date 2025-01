Inter Mailand bleibt Spitzenreiter Napoli in der italienischen Fußball-Serie-A auf den Fersen.

Die "Nerazzurri" feierten am Sonntag einen 4:0-Auswärtssieg gegen Lecce und liegen bei einem Spiel in der Hinterhand wieder drei Punkte hinter den Süditalienern, die bereits am Samstag Juventus Turin 2:1 geschlagen hatten. Bei Inter saß Marko Arnautovic auf der Bank.